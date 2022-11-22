Advertisement

إقتصاد

سعر صرف الدولار... كم بلغ عصر اليوم؟

Lebanon 24
22-11-2022 | 09:45
A-
A+
Doc-P-1013196-638047313867425377.jpg
Doc-P-1013196-638047313867425377.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازيّة عصر اليوم، تسعيرة تتراوح ما بين 39450 و39550 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ، وهي التسعيرة عينها التي افتتح عليها صباحاً.
 
 
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بعد تراجعه مساء أمس.. هكذا افتتح الدولار صباحا في السوق الموازية
lebanon 24
22/11/2022 20:11:01 Lebanon 24 Lebanon 24
الدولار يواصل تراجعه في السوق الموازية.. اليكم تسعيرته صباح اليوم
lebanon 24
22/11/2022 20:11:01 Lebanon 24 Lebanon 24
الدولار ينخفض في السوق الموازية.. اليكم التسعيرة عصراً
lebanon 24
22/11/2022 20:11:01 Lebanon 24 Lebanon 24
بعدما وصل أمس إلى 40 ألف.. كيف افتتح الدولار صباحا في السوق الموازية؟
lebanon 24
22/11/2022 20:11:01 Lebanon 24 Lebanon 24

الدولار

السوق الموازية

Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
13:00 | 2022-11-22
08:20 | 2022-11-22
08:00 | 2022-11-22
05:00 | 2022-11-22
04:17 | 2022-11-22
02:30 | 2022-11-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website