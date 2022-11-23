بعد تسجيلها أقل مستوياتها في عامين.. بتكوين ترتفع مُجدداً

ارتفع سعر بتكوين خلال تداولات أمس وذلك بعدما سجلت لفترة وجيزة أقل مستوى لها في عامين، وسط مراقبة المستثمرين للضرر المحتمل في أعقاب انهيار FTX.

على صعيد التداولات، صعدت بتكوين بنسبة 1.5٪ إلى 16045.24 دولار، وفقًا لـ Coin Metrics، فيما وصلت في وقت سابق أمس إلى 15480 دولارًا، وهو أقل مستوى لها منذ 11 تشرين الثاني 2020.

خسائر حادة

وخسر سوق العملات المشفرة أكثر من 1.4 تريليون دولار من حيث القيمة هذا العام، مع معاناة سوق العملات المشفرة من عدة مشكلات تتنوع بين المشاريع الفاشلة وأزمة السيولة، والتي تفاقمت بسبب انهيار FTX، التي كانت في يوم من الأيام واحدة من أكبر البورصات في العالم.

ولا تزال أسعار العملات المشفرة تحت الضغط حيث يخشى المستثمرون من أن انهيار FTX قد يتسبب في عدوى في جميع أنحاء السوق.

في وقت سابق من هذا العام، تسبب انهيار terraUSD في حدوث موجات صدمة في جميع أنحاء عالم العملات المشفرة وساهم في سقوط كيانات أخرى مثل صندوق التحوط Three Arrows Capital، الأمر الذي عزز قلق المستثمرين إزاء الآثار المتتالية المماثلة لانهيار FTX.

(CNBC)