15
o
بيروت
15
o
طرابلس
5
o
صور
15
o
جبيل
15
o
صيدا
15
o
جونية
12
o
النبطية
14
o
زحلة
14
o
بعلبك
5
o
بشري
15
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
كم بلغت خسائر "HP" بعد مغادرة روسيا؟
Lebanon 24
25-11-2022
|
11:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت شركة HP للإلكترونيات عن خسائرها من جراء انسحابها من السوق الروسية، بعد أن فرضت الدول الغربية عقوبات على موسكو لإطلاقها عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا.
ووفقا لبيانات هذه الشركة الأميركية للسنة المالية 2022 فإن مصنع أجهزة الكمبيوتر الشخصية، وأجهزة الكمبيوتر المحمولة، والطابعات، فقد 1.4 مليار روبل (23 مليون دولار) جراء الانسحاب من روسيا.
Advertisement
ويتضمن هذا المبلغ تعويضات إنهاء الخدمة للموظفين العاملين في روسيا، وإلغاء العقود، وشطب المخزون، والتكاليف الأخرى المرتبطة بالمغادرة.
وبلغت صافي إيرادات HP للإلكترونيات في السنة المالية المنتهية في 31 تشرين الاول 2022 نحو 63 مليار دولار، وهو ما يقل بنسبة 0.8% عن نفس الفترة من العام السابق، بحسب تقرير المالي. وانخفض صافي الربح إلى النصف، إلى 3.2 مليار دولار.
(روسيا اليوم)
إقتصاد
تكنولوجيا وعلوم
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
إن كنتم تملكون هذا المبلغ... فأنتم ضمن أغنى نصف سكان العالم!
Lebanon 24
إن كنتم تملكون هذا المبلغ... فأنتم ضمن أغنى نصف سكان العالم!
09:00 | 2022-11-25
25/11/2022 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الموت يغيّب ممثلاً لبنانياً... وداعاً جوزف عبود
Lebanon 24
الموت يغيّب ممثلاً لبنانياً... وداعاً جوزف عبود
02:25 | 2022-11-25
25/11/2022 02:25:00
Lebanon 24
Lebanon 24
التسمم يقتل فرداً ثانيّاً من عائلة لبنانيّة... وهذه حالة الأمّ الصحيّة
Lebanon 24
التسمم يقتل فرداً ثانيّاً من عائلة لبنانيّة... وهذه حالة الأمّ الصحيّة
14:34 | 2022-11-24
24/11/2022 02:34:35
Lebanon 24
Lebanon 24
إرتفاع إضافيّ بسعر صرف الدولار... كم بلغ عصر اليوم؟
Lebanon 24
إرتفاع إضافيّ بسعر صرف الدولار... كم بلغ عصر اليوم؟
09:45 | 2022-11-25
25/11/2022 09:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد ارتفاعه عصراً.. على أي تسعيرة أقفل دولار السوق الموازية؟
Lebanon 24
بعد ارتفاعه عصراً.. على أي تسعيرة أقفل دولار السوق الموازية؟
14:00 | 2022-11-24
24/11/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
11:30 | 2022-11-25
هنغاريا: الولايات المتحدة هي المستفيد الأكبر من الركود في أوروبا
10:33 | 2022-11-25
بيان لوزارة السياحة عن لوائح أسعار المطاعم والفاتورة... هذا ما جاء فيه (صورة)
10:00 | 2022-11-25
بشأن سعر دولار "صيرفة"... ماذا أعلن مصرف لبنان؟
09:45 | 2022-11-25
إرتفاع إضافيّ بسعر صرف الدولار... كم بلغ عصر اليوم؟
09:30 | 2022-11-25
هل تفرض الحكومة المصرية ضرائب جديدة على المواطنين؟
09:00 | 2022-11-25
إن كنتم تملكون هذا المبلغ... فأنتم ضمن أغنى نصف سكان العالم!
فيديو
بثّ مباشر عبر "لبنان 24" لإفتتاح "كأس العالم 2022".. شاهدوا الآن
Lebanon 24
بثّ مباشر عبر "لبنان 24" لإفتتاح "كأس العالم 2022".. شاهدوا الآن
09:41 | 2022-11-20
25/11/2022 19:31:14
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو جديد.. شاهدوا كيف زرعت المتهمة بانفجار إسطنبول القنبلة وهربت مسرعة قبل انفجارها
Lebanon 24
فيديو جديد.. شاهدوا كيف زرعت المتهمة بانفجار إسطنبول القنبلة وهربت مسرعة قبل انفجارها
01:00 | 2022-11-15
25/11/2022 19:31:14
Lebanon 24
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف تطل بتوقعات جديدة.. تظاهرات وفوضى وإفلاس! (فيديو)
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف تطل بتوقعات جديدة.. تظاهرات وفوضى وإفلاس! (فيديو)
00:45 | 2022-11-15
25/11/2022 19:31:14
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact