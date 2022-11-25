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إقتصاد

كم بلغت خسائر "HP" بعد مغادرة روسيا؟

Lebanon 24
25-11-2022 | 11:00
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كشفت شركة HP للإلكترونيات عن خسائرها من جراء انسحابها من السوق الروسية، بعد أن فرضت الدول الغربية عقوبات على موسكو لإطلاقها عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا.

ووفقا لبيانات هذه الشركة الأميركية للسنة المالية 2022 فإن مصنع أجهزة الكمبيوتر الشخصية، وأجهزة الكمبيوتر المحمولة، والطابعات، فقد 1.4 مليار روبل (23 مليون دولار) جراء الانسحاب من روسيا.
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ويتضمن هذا المبلغ تعويضات إنهاء الخدمة للموظفين العاملين في روسيا، وإلغاء العقود، وشطب المخزون، والتكاليف الأخرى المرتبطة بالمغادرة.

وبلغت صافي إيرادات HP للإلكترونيات في السنة المالية المنتهية في 31 تشرين الاول 2022 نحو 63 مليار دولار، وهو ما يقل بنسبة 0.8% عن نفس الفترة من العام السابق، بحسب تقرير المالي. وانخفض صافي الربح إلى النصف، إلى 3.2 مليار دولار.
 
 
(روسيا اليوم)

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