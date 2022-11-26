شركة Tesla تستدعي أكثر من 80 ألف سيارة في الصين.. ما السبب؟

قامت شركة " تسلا" باستدعاء أكثر من 80 ألف سيارة في الصين بسبب مشكلات في النظام وحزام الأمان حسبما ذكرت إدارة تنظيم السوق في الصين.

وقالت الإدارة إن الشركة الأميركية استدعت ما مجموعه 67698 سيارة مستوردة من طرازي S و X تم إنتاجها بين 25 أيلول 2013 و 21 تشرين الثاني 2020.

ويرجع استدعاء هذه الطرازات إلى مشكلة في النظام تؤثر على إدارة بطارية السيارات، وستقوم Tesla بإصلاح العطل في هذه المركبات بشكل مجاني.

هذا ويستدعي صانع سيارات أيضًا 2736 سيارة مستوردة من الطراز 3 تم إنتاجها بين 12 كانون الثاني 2019 و 22 تشرين الثاني 2019، بالإضافة إلى 10127 نسخة صينية الصنع من هذه السيارة بسبب احتمال وجود خلل في حزام الأمان.

(CNBC)