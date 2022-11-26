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إقتصاد

أسعار النفط تهبط للأسبوع الثالث على التوالي

Lebanon 24
26-11-2022 | 13:00
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انخفضت أسعار النفط 2% مع انخفاض السيولة بالسوق في ختام أسبوع شابه القلق بشأن الطلب الصيني والجدل حول وضع الغرب سقفا لسعر الخام الروسي.

وانخفضت العقود الآجلة لمزيج برنت 1.71 دولار، أي 2%، لتبلغ عند التسوية 83.63 دولار للبرميل متخلية عن مكاسبها المبكرة.
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وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.66 دولار، أي 2.1%، لتسجل 76.28 دولار للبرميل، وفق رويترز.

وسجلت عقود كلا الخامين ثالث تراجع أسبوعي على التوالي بعدما بلغت أدنى مستوياتها في عشرة أشهر في الأسبوع الماضي. وأنهى برنت الأسبوع منخفضا 4.6% بينما تراجع خام غرب تكساس الوسيط 4.7%.

وأعلنت الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، أمس الجمعة عددا قياسيا مرتفعا جديدا للإصابات اليومية بـ"كوفيد-19" مع استمرار مدن البلاد في فرض حظر على التنقل وقيود أخرى بهدف السيطرة على تفشي المرض.

المصدر: العربية
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