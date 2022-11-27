Advertisement

إقتصاد

الولايات المتحدة هي المستفيد الأكبر من الركود في أوروبا.. اليكم التفاصيل

Lebanon 24
27-11-2022 | 05:00
A-
A+
Doc-P-1014569-638050889908774027.jpg
Doc-P-1014569-638050889908774027.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صرح وزير خارجية هنغاريا، بيتر سيارتو، اليوم الجمعة، بأن الولايات المتحدة تعتبر المهتم الأكبر في التباطؤ الاقتصادي بأوروبا، مشدد أنها تستفيد من الركود الاقتصادي في الاتحاد الأوروبي.

وقال وزير الخارجية الهنغاري: "أزمة الركود في أوروبا تعد أخبارا جيدة للاقتصاد الأمريكي، ويبدو أن أمريكا يمكن أن تستفيد منها".
Advertisement

وأضاف الوزير الهنغاري أن المفوضية الأوروبية "تعرقل" تدفق الاستثمارات إلى المنطقة، وشدد على أن الوضع في الاقتصاد الأوروبي "مؤسف".

وفي وقت سابق، صرح رئيس الوزراء الهنغاري، فيكتور أوربان، بأن الاتحاد الأوروبي يدفع أكثر من خمس إلى عشر مرات لموارد الطاقة الأمريكية، بدلا من العودة إلى الإمدادات الروسية الرخيصة.

وعلى حد تعبير رئيس الوزراء الهنغاري يتعين على السلطات الأوروبية أن تسأل "أصدقاءها الأمريكيين" من يفوز في مثل هذه الحالة؟."برايم"


تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
08:00 | 2022-11-27
07:27 | 2022-11-27
04:28 | 2022-11-27
03:30 | 2022-11-27
02:00 | 2022-11-27
23:00 | 2022-11-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website