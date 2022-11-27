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إقتصاد
إعانة البطالة الأمريكية تسجل نسبا مرتفعة
Lebanon 24
27-11-2022
|
08:00
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أظهرت بيانات أمريكية ارتفاع عدد الطلبات المقدمة للحصول على إعانة البطالة في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي بمستوى أكثر من المتوقع.
ووفقا لبيانات وزارة العمل الأمريكية، التي صدرت مؤخرا، فقدت ارتفعت طلبات إعانة البطالة الأولية في الأسبوع المنتهي في الـ19 من نوفمبر الجاري بواقع 17 ألف طلب، إلى 240 ألفا.
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وجاءت نتائج الأسبوع المذكور مخالفة للتوقعات التي أشارت إلى زيادة إلى مستوى 225 ألف طلب، وبذلك تكون طلبات إعانة البطالة الأمريكية قد صعدت إلى أعلى مستوياتها في 3 أشهر.
كذلك ارتفع متوسط عدد طلبات إعانة البطالة في الأسابيع الأربعة الماضية بمقدار 5.5 ألف طلب، عن متوسط الأسبوع السابق المعدل 221.25 ألف، إلى 226.75 ألف." برايم"
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