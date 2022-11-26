استقرار أسواق الحبوب.. كيف سينعكس ذلك على أزمة الغذاء العالمية؟

Advertisement

عادت أسعار القمح أدراجها إلى مستويات قريبةٍ مما كانت عليه قبل الحرب الروسية على أوكرانيا، فقد هبطت العقود الآجلة للقمح إلى ما دون الـ 8 دولارات للبوشل في بورصة شيكاغو.أما في أوروبا، فتراجعت إلى 325 دولارًا للطن وسط أجواء إيجابية أشاعها استمرار الإمدادات من المصدّرين الرئيسيين.ومنذ مطلع تشرين الثاني الجاري، تراجعت عقود القمح دولارين للبوشل أو أكثر من 20 % ونحو 40 % من ذروة الأسعار التاريخية، المسجلة في الربع الثاني من 2022.سبب تراجع أسعار القمحفبعد فترة من عدم اليقين بشأن الإمدادات، وافقت روسيا على تمديد اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود الذي توسطت فيه الأمم المتحدة، والذي يضمن ممرًا تجاريًا آمنًا للسفن التي تحمل الحبوب لمدة 4 أشهر إضافية.ووفقًا للسلطات الأوكرانية، تمكنت البلاد من تصدير أكثر من 11 مليون طن من الحبوب بواسطة هذه السفن، منذ دخول الاتفاق حيز التنفيذ أول آب الفائت، مما خفّف بشكلٍ كبير من مخاوف النقص.وبالفعل، تم شحن 4.5 مليون طن من الذرة، و3.2 مليون طن من القمح، بالإضافة إلى كميات كبيرة من بذور اللفت وزيت دوار الشمس، وطحين بذور دوار الشمس والشعير.