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إقتصاد

هل تُواكب رواتب القطاع العام التضخم في بريطانيا؟

Lebanon 24
27-11-2022 | 12:00
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قال وزير النقل البريطاني مارك هاربر، إن رواتب القطاع العام في البلاد لن تكون قادرة على مواكبة التضخم المرتفع، فيما تواجه البلاد موجة من النزاعات العمالية.

وسجل تضخم أسعار المستهلكين في بريطانيا أعلى مستوياته في 41 عاما عند 11.1 بالمئة في تشرين الاول، لكن أحدث بيانات رسمية للأجور، للفترة من تموز إلى أيلول، أظهرت ارتفاع أجور القطاع العام بنسبة 2.4 بالمئة سنويا، في حين زاد متوسط أجور القطاع الخاص 6.8 بالمئة.
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ويعتقد هاربر أن زيادات الأجور التي يمكنها مجاراة معدل التضخم أو تجاوزه "لا يمكن تحملها".

وأضاف في تصريحات لشبكة سكاي نيوز أنه يريد أن يمنح جميع العاملين في القطاع العام الذين يعملون بجد زيادات لائقة في الأجور "لكن لا يمكن أن تتجاوز الزيادات في الأجور معدل التضخم. ليس هناك أموال لتوفير ذلك. لم يحدث هذا حتى في القطاع الخاص".

 
(سكاي نيوز)
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