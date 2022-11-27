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إقتصاد

في أوروبا... المزيد من الارتفاع بأسعار الغاز

Lebanon 24
27-11-2022 | 23:07
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ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي في البورصات الأوروبية، اليوم الجمعة، وتم تداول العقود الآجلة للوقود الأزرق بحوالي 1350 دولارا لكل ألف متر مكعب.

وبحلول الساعة 10:41 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة على مؤشر أكبر مركز أوروبي TTF، الموجود في هولندا، بنسبة 1.1% إلى 1346.4 دولار لكل ألف متر مكعب.
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وأمس أغلقت العقود التعاملات عند 1331.1 دولار لكل ألف متر مكعب.

ويأتي الارتفاع في ظل انطلاق موسم الشتاء، الذي يدعم الطلب على الطاقة من أجل التدفئة."برايم"


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