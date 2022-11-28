Advertisement

إقتصاد

وقف الإعلان عن أسعار الذهب... لماذا لجأت مصر الى هذه الخطوة؟

Lebanon 24
28-11-2022 | 02:00
A-
A+
Doc-P-1014920-638052131348504060.jpg
Doc-P-1014920-638052131348504060.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

قررت شعبة الذهب في مصر وقف الإعلان عن تطورات الأسعار بسبب الارتفاعات المتتالية التي تشهدها الأسعار بشكل متسارع.

وقالت الصفحة الرسمية لشعبة الذهب والمجوهرات بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "شهدت الأسواق تسارعا في تغير الأسعار خلال اليومين الماضيين بشكل استحال معه عرض أسعار التداول على صفحتنا، مما استوجب التنويه".
Advertisement

وشهد تداول الذهب حسب ما أعلنت شعبة الذهب ارتفاعا ملحوظا في الأسعار على مدار الأيام الماضية، حيث سجل غرام الذهب عيار 24 سعر 1600 جنيه مصري، فيما وصل سعر غرام الذهب عيار 21 إلى 1400 جنيه، ووصل سعر غرام الذهب عيار 14 سعر 936 جنيا، وبلغت قيمة الجنيه الذهبي 11200 جنيه.

ومن المقرر أن تتأثر أسعار الذهب عالميا خلال الفترة المقبلة، بنطاق رفع الفائدة الأمريكية، وفي سبتمبر الماضي، قدرت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في البنك المركزي الأمريكي، بلوغ النطاق المستهدف لسعر الفائدة من 4.5% إلى 4.75% في عام 2023، إلا أن رئيس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) جيروم باول، في مؤتمره الصحفي عقب رفع الفائدة مطلع نوفمبر، استشهد بالتضخم المرتفع وسوق العمل الضيقة للغاية، ليشير إلى أن المستوى النهائي لأسعار الفائدة سيكون أعلى ممّا كان متوقعًا في السابق، أي قد يتجاوز 5% في النهاية."RT"


تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
03:25 | 2022-11-28
02:25 | 2022-11-28
23:07 | 2022-11-27
13:28 | 2022-11-27
12:00 | 2022-11-27
09:45 | 2022-11-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website