تمويل بـ10 مليارات دولار من قطر لدعم تركيا... اليكم التفاصيل

Advertisement

قال مسؤولان تركيان كبيران ومصدر آخر إن تركيا وقطر في المراحل النهائية من محادثات ستقدم بموجبها الدوحة لأنقرة تمويلا يصل إلى 10 مليارات دولار .بعد السعودية.. مصادر تتحدث عن تمويل بـ10 مليارات دولار من قطر لدعم تركيامناقشات في مرحلتها النهائية.. السعودية تبحث إيداع 5 مليارات دولار في البنك المركزي التركيوقالت المصادر لوكالة "رويترز" إن من بين التمويل هناك نحو ثلاثة مليارات دولارستقدم لأنقرة بحلول نهاية هذا العام.وأفاد أحد المسؤولين بأن إجمالي التمويل قد يتخذ شكل مبادلة أو سندات دولية، أو أي طريقة أخرى، مشيرا إلى أن الزعيمين التركي والقطري ناقشا هذه المسألة.وكان متحدث باسم وزارة المالية السعودية، قد صرح بأن السعودية وتركيا تناقشان وضع وديعة بقيمة خمسة مليارات دولار في البنك المركزي التركي.ورد المتحدث بالبريد الإلكتروني على استفسار لوكالة "رويترز"، قائلا: "إننا نجري نقاشا في مراحله الأخيرة لإيداع خمسة مليارات دولار لدى البنك المركزي التركي". " رويترز"