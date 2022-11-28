احتجاجات الصين تهز الأسواق العالمية... اليكم التفاصيل

كتبت "الحرة"

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فقد دعا محتجون غاضبون من الإجراءات الصارمة لمكافحة كورونا، الزعيم الصيني شي جين بينغ إلى الاستقالة، في توبيخ غير مسبوق في وقت تكافح خلاله السلطات في ثماني مدن على الأقل لقمع مظاهرات تمثل تحديا مباشرا نادرا للحزب الشيوعي الحاكم.وانخفض مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ بنسبة 4,2 في المئة في التعاملات المبكرة، بينما انخفض مؤشر سي إس آي 300 الصيني بما يصل إلى 2,5 في المئة، وفق ما جاء في تقرير فايننشال تايمز.وتراجع مؤشر توبكس الياباني وكوسبي في كوريا الجنوبية بنسبة 1 في المئة و1,2 في المئة على التوالي.وأصدر "غولدمان ساكس"، الأحد، مذكرة تنبأت بوجود فرصة بنسبة 30 في المئة لإعادة فتح الصين لاقتصادها قبل نهاية الربع الثاني من العام المقبل، مع وجود فرصة للخروج "القسري وغير المنضبط"، أيضا.وكتب كبير الاقتصاديين الصينيين هوي شان: "قد تحتاج الحكومة قريبا إلى الاختيار بين المزيد من عمليات الإغلاق والمزيد من تفشي مرض كورونا"، حسب فايننشال تايمز.أما بالنسبة إلى أسعار النفط، تراجعت العقود الآجلة للنفط أكثر من دولار في ساعة مبكرة، الإثنين، فالصين أكبر مستورد للنفط، بسبب المخاوف بشأن الطلب، في حين ظل المستثمرون حذرين قبل اتفاق على فرض الغرب حدا أقصى لأسعار النفط الروسي واجتماع لأوبك +.وهبط خام برنت 2,16 دولار أو 2,6 في المئة ليجري تداوله عند 81,47 دولارا للبرميل في الساعة 02:30 بتوقيت غرينتش، بعد أن هبط إلى 81,16 دولار في وقت سابق من الجلسة في أدنى مستوى له.وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 2,08 دولار أو2,7 في المئة إلى 74,2 دولار للبرميل. وانخفض الخام إلى 73,82 دولار في وقت سابق في أدنى مستوى له منذ 27 تشرين الاول2021.وسجل كلا الخامين القياسيين، اللذين بلغا أدنى مستوياتهما منذ عشرة أشهر الأسبوع الماضي، ثلاثة انخفاضات أسبوعية متتالية.وأنهى برنت الأسبوع الأخير منخفضا 4,6 في المئة بينما تراجع خام غرب تكساس الوسيط 4,7 في المئة.وقال مدير عام البحوث في شركة نيسان للأوراق المالية، هيرويوكي كيكوكاوا، إنه "بالإضافة إلى المخاوف المتزايدة من ضعف الطلب على الوقود في الصين بسبب زيادة إصابات كورونا، أثارت حالة الغموض السياسي الناجمة عن احتجاجات نادرة على قيود الحكومة الصارمة بشأن كورونا في شنغهاي عمليات بيع".وأضاف أنه من المتوقع أن ينخفض نطاق تداول خام غرب تكساس الوسيط إلى ما بين 70 و75 دولارا. وقال إن السوق قد تظل متقلبة اعتمادا على نتيجة اجتماع أوبك + والحد الأقصى لأسعار النفط الروسي.ارتفع الدولار على نطاق واسع، الإثنين، في وقت أدت فيه الاحتجاجات في الصين إلى تأجيج حالة من الغموض والتأثير على المعنويات، ما أدى إلى انخفاض اليوان ودفع المستثمرين المتوترين نحو الدولار كملاذ آمن.وارتفع الدولار أمام اليوان 0,76 في المئة في التعاملات الخارجية المبكرة بآسيا إلى 7,2456، وفق رويترز.وفي محاولة لدعم الاقتصاد الصيني المتباطئ الذي عانى في ظل قيود فيروس كورونا الصارمة، قال البنك المركزي، الجمعة، إنه سيخفض نسبة متطلبات الاحتياطي للبنوك 25 نقطة أساس اعتبارا من الخامس من تشرين الثاني .وأدت أحدث تطورات في الصين إلى وقف تراجع الدولار الذي كان قد هبط خلال الأسابيع القليلة الماضية.ويذكر أن اليورو هبط 0,25 في المئة إلى 1,0377 دولار بينما انخفض الجنيه الإسترليني 0,24 في المئة إلى 1,206 دولار. وتراجع الين الياباني نحو 0,1 في المئة إلى 139,27 للدولار.التزمت الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، بسياسة صفر-كوفيد للرئيس شي جين بينغ حتى في وقت رفعت فيه الكثير من دول العالم معظم القيود.ووقعت اشتباكات بين مئات المتظاهرين والشرطة في شنغهاي، الأحد، بعد اندلاع الاحتجاجات على قيود الصين الصارمة بشأن فيروس كورونا لليوم الثالث وامتدادها إلى مدن عدة في أعقاب حريق أسفر عن سقوط قتلى في أقصى غرب البلاد.ولم يشهد بر الصين الرئيسي مثل هذه الموجة من العصيان المدني منذ تولى شي السلطة قبل عشر سنوات مع تصاعد الإحباط بسبب سياسته الخاصة بصفر-كوفيد بعد انتشار الجائحة قبل نحو ثلاث سنوات. "الحرة"