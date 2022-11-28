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إقتصاد
الأسهم الأوروبية تتراجع تحت وطأة أحداث الصين
Lebanon 24
28-11-2022
|
13:00
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تراجعت الأسهم الأوروبية من أعلى مستوياتها في ثلاثة أشهر اليوم الاثنين، مدفوعة بانخفاضات في أسهم الطاقة والتجزئة والتعدين، بعد أن تسببت الاحتجاجات الواسعة في الصين على القيود الصارمة لمكافحة كوفيد-19 في إطلاق موجة بيع في الأسواق العالمية.
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وهبط مؤشر ستوكس 600 لأسهم الشركات الأوروبية 0.5%، بعد الانخفاضات الحادة في الأسهم الآسيوية، بحسب "رويترز".
وسجلت الصين ارتفاعا قياسيا آخر في عدد الإصابات بكوفيد-19 اليوم الاثنين، بعد احتجاجات في مطلع الأسبوع، مما أثار مخاوف بشأن جدوى السياسة التي تطبقها الصين والتي تعرف باستراتيجية "صفر كوفيد" وتأثيرها على ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وتراجعت أسهم شركات النفط الأوروبية 2.0%، إذ انخفضت أسعار خام برنت والخام الأميركي 3% تقريبا، بينما أثر تراجع أسعار المعادن على أسهم شركات المناجم التي انخفضت 1.1%.
كما تراجعت القطاعات الأوروبية الأخرى المنكشفة على الصين، بما في ذلك شركات صناعة السيارات في التعاملات المبكرة.
المصدر: العربية
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