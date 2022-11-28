Advertisement

إقتصاد

الولايات المتحدة تضغط على الاتحاد الأوروبي لفرض سقف لسعر النفط الروسي... اليكم التفاصيل

Lebanon 24
28-11-2022 | 23:08
A-
A+
Doc-P-1015225-638052990320856425.jpg
Doc-P-1015225-638052990320856425.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

أفادت صحيفة "بوليتيكو"، بأن الولايات المتحدة تضغط على الاتحاد الأوروبي عامة، ودوله منفردة بشكل خاص، لفرض سقف لسعر النفط الروسي.

وأضافت الصحيفة نقلا عن دبلوماسي لم تفصح عن اسمه، أن الولايات المتحدة لا تضغط على الاتحاد الأوروبي وحده لتبني سقف السعر المفروض، بل وعلى المستوى الأمريكي الداخلي أيضا.
Advertisement

ووفقا للصحيفة، فإن الدبلوماسي يمثل إحدى الدول تؤيد ارتفاع أسعار النفط، وأشارت إلى رأيه الذي يقول بأن "المصالح الأوروبية الحيوية على المحك"، وأنه يتعين على دول الاتحاد أن تتوقف عن معاقبة نفسها بالقرارات المتسرعة.

وأشارت "بوليتيكو" إلى أن الاتحاد فشل في تحديد سقف لسعر النفط الروسي الأسبوع الماضي، وأن المفاوضات ستستأنف في الـ 28 من نوفمبر الجاري.

يذكر أن المفوضية الأوروبية اقترحت الأسبوع الماضي تحديد سقف أقصى لسعر البرميل قدره 65-70 دولارا.

وهو ما عارضته كل من بولندا، ودول البلطيق، واليونان، ومالطا، وقبرص، التي تحبذ تحديد سقف أعلى للسعر، أو آلية تعويض لاعتمادها على حركة الناقلات النفطية.

وأوضح دبلوماسي أوروبي آخر، خلال حديثة عن سقف سعر النفط، أن روسيا قادرة على تغطية تكلفة الإنتاج النفطي بسعر يتراوح ما بين 12 – 20 دولارا للبرميل.

وأعلن وزراء مالية مجموعة G7 في وقت سابق عزمهم فرض سقف لسعر النفط الروسي، ولتحقيق ذلك سينشئون "تحالفا دوليا واسعا" يحظر تقديم أي خدمات للنقل البحري للنفط الروسي في حال تم بيعه بسعر أعلى من الحد المتفق عليه من قبل التحالف.

ومن المتوقع أن يدخل القرار حيز التنفيذ في الـ 5 من ديسمبر."تاس"

 

 


تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
02:30 | 2022-11-29
02:00 | 2022-11-29
01:30 | 2022-11-29
00:07 | 2022-11-29
16:00 | 2022-11-28
14:00 | 2022-11-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website