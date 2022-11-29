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إقتصاد

في طوكيو... تراجع ملحوظ بأسعار الذهب

Lebanon 24
29-11-2022 | 02:00
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تراجعت أسعار النفط في اليابان، في تعاملات اليوم الاثنين، إلى أدنى مستوى لها منذ مارس 2022 وسط مخاوف بشأن الاقتصاد الصيني بسبب قيود فيروس كورونا.

وانخفض "خام دبي" القياسي، في بورصة طوكيو للسلع، في تعاملات اليوم إلى دون مستوى 75 دولارا للبرميل، وذلك للمرة الأولى في نحو 8 أشهر.
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ووفقا لشينغو أومينو، رئيس قسم نقل النفط البحري في شركة "Eneos" اليابانية، فإن سعر "خام دبي"  في المستقبل سيكون عند مستوى 80 دولارا إلى 100 دولار. بالإضافة إلى خفض حجم الإنتاج من قبل أعضاء "أوبك" والدول غير الأعضاء في "أوبك" مثل روسيا، إذ أن هناك العديد من العوامل التي تثير مخاوف من حيث المعروض، مثل الحظر الأوروبي على النفط الروسي، ووقف ضخ النفط من الولايات المتحدة. 

في الوقت نفسه، أشار أومينو إلى أن المخاوف بشأن النمو الاقتصادي للصين في مواجهة قيود فيروس كورونا وارتفاع أسعار الفائدة في أوروبا والولايات المتحدة تمارس ضغوطا خطيرة على الطلب. وأضاف: "من جانب الطلب، يأتي الضغط بالهبوط من سياسة الصين بشأن فيروس كورونا، فضلا عن المخاوف بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي المرتبط بارتفاع أسعار الفائدة في أوروبا والولايات المتحدة"."تاس"


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