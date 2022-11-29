" التجارة الدولية في أزمة "... اليكم ما قاله الرئيس الروسي

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صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، بأن التجارة الدولية تمر بأزمة، وأكد أن روسيا ستعيد توجيه تجارتها الخارجية إلى أسواق جديدة.وجاء تصريح الرئيس الروسي في كلمة بمنتدى للتعاون الإقليمي مع كازاخستان اليوم، وقال: "يجري إيلاء اهتمام خاص لتطوير البنية التحتية للنقل والخدمات اللوجستية المشتركة وإزالة القيود التي تعيق التبادل التجاري والاستثماري. وهذا مهم بشكل خاص الآن، عندما تكون التجارة الدولية في أزمة. ومع أخذ ذلك في الاعتبار، تقوم روسيا بشكل كبير وعلى نطاق واسع، بإعادة توجيه عمليات التصدير والاستيراد إلى أسواق جديدة".وفيما يتعلق بالتعاون الاقتصادي والتجاري بين روسيا وكازاخستان، قال بوتين إن معظم المناطق الروسية أقامت علاقات تجارية واقتصادية مباشرة مع شركاء في كازاخستان.وأشار الرئيس الروسي إلى أن المنتديات الإقليمية الروسية الكازاخستانية تعقد تقليديا بعائدات عالية، فهي في الواقع تساهم في توسيع شبكة اتصالات الشركاء بين الكيانات المكونة لروسيا ومناطق كازاخستان، وقال: "بالتالي نقدم مساهمة كبيرة في تطوير تعاون متعدد الأوجه ومتبادل المنفعة بين روسيا وكازاخستان".وبعد فرض الدول الغربية عقوبات على روسيا بدأت موسكو في توجيه تجارتها الخارجية إلى آسيا والشرق بسبب الموقف العدائي للدول الغربية."تاس + نوفوستي"