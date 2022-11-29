إرتفاع مستمرّ بسعر صرف الدولار... كم سجّل عصر اليوم؟

سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازيّة عصر اليوم، تسعيرة تتراوح ما بين 40750 و40850 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.

وكان دولار السوق الموازيّة تراوح صباحاً، ما بين 40700 و40800 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.