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إقتصاد

شركة شهيرة تخطط لتنفيذ عملية إقالة كبيرة.. ماذا في التفاصيل؟

Lebanon 24
30-11-2022 | 02:00
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أبلغت شركة AMC Networks للخدمات الترفيهية والتلفزيونية موظفيها بأنها تخطط لتنفيذ عملية إقالة كبيرة، وذلك بحسب مصادر مطلعة على الأمر لـ CNBC.

 

وجاءت تلك التقارير عقب استقالة رئيسة الشركة كريستينا سبيد بعد 3 أشهر فقط من توليها المنصب.

 

وشددت المصادر على أن الشركة ستبدأ عملية الإقالة خلال الأيام المقبلة.

 

وأضافت: استقالة سبيد وعملية الإقالة تأتي في الوقت الذي تكافح فيه AMC Networks من أجل التوصل إلى أفضل طريقة لدفع الشركة إلى الأمام، كما أن الشركة تبحث على الأرجح عن مرشح داخلي لتولي المنصب خلفاً لـ سبيد.

 

وكانت سبيد عقدت اجتماعاً مع الموظفين هذا الخريف أكدت خلاله على أن عملية الإقالة لن تحدث حتى العام المقبل، وأن AMC Networks ستعين شركة استشارية لتنفيذ تقييمات إضافية للشركة.

 

لكن AMC Networks أبلغت الموظفين بعد ذلك أنها لن تستقدم شركة الاستشارة وأن عمليات الإقالة يبدو أنها ستكون وشيكة.

 

ويعمل لدى الشركة أكثر من 1700 موظف بدوام كامل، و287 موظف بدوام جزئي.

 

وتراجع سهم الشركة بنحو 4.5% خلال تعاملات جلسة أمس الثلاثاء.

(CNBC)

 

 

 

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