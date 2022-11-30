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إقتصاد

سعر بتكوين قد يصل إلى 1.3 مليون دولار في هذا الموعد!

Lebanon 24
30-11-2022 | 08:00
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مؤسسة شركة الاستثمارات Ark Invest كاثي وود توقعت ارتفاع سعر عملة بتكوين المشفرة إلى 1.3 مليون دولار بحلول عام 2030.

 

وفي مقابلة مع CNBC، أوضحت وود أن البتكوين تستفيد من الأزمة التي ضربت FTX وعدد من شركات تداول العملات المشفرة.

 

وأوضحت وود أن سام فرايد مؤسس FTX لم يحب بتكوين لأنه لا يمكن السيطرة عليها، وأضافت: هي غير مركزية وشفافة على نقيض ما كانت عليه FTX.

 

وتابعت: لقد نجحت عملتي بتكوين وإيثريوم خلال هذه الفترة في تمييز أنفسهما في فترة شهدت إفلاس وانهيار بعض النظم الإيكولوجية المركزة والمبهمة.

 

وتعتقد وود أن عملة بتكوين قد ترتفع إذا واصلت الشركات تنويع أموالها، وواصل المستثمرون المؤسسيون تخصيص 5% من محفظتهم في قطاع العملات المشفرة، إذ تبلغ تلك النسبة حالياً 2.5%.

 

وشددت على أن العملات المشفرة هي فئة الأصول الجديدة.

 

وتتداول عملة بتكوين حالياً عند مستوى يتراوح ما بين 16 ألف و18 ألف دولار، مبتعدة عن المستوى القياسي المسجل قبل عام واحد فقط حينما ارتفعت أعلى 68 ألف دولار.

(CNBC)

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