17
o
بيروت
19
o
طرابلس
-1
o
صور
17
o
جبيل
17
o
صيدا
17
o
جونية
13
o
النبطية
13
o
زحلة
12
o
بعلبك
-1
o
بشري
17
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
التضخم يستقر في فرنسا عند أعلى مستوى له
Lebanon 24
30-11-2022
|
13:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
ظل التضخم في فرنسا، بشكل غير متوقع، عند مستوى قياسي مرتفع في تشرين الثاني، مخالفاً التباطؤ في أجزاء أخرى من منطقة اليورو، ما يضعف الدعوات لإبطاء وتيرة الزيادة في أسعار الفائدة.
وارتفعت أسعار المستهلكين في ثاني أكبر اقتصاد أوروبي بنسبة 7.1٪ عن العام السابق، ما جاء متطابقاً مع زيادة أكتوبر، بحسب ما قاله مكتب الإحصاء Insee اليوم الأربعاء. وكان محللون استطلعت بلومبرغ آراءهم توقعوا ارتفاعاً بنسبة 7٪.
Advertisement
يأتي التقرير الفرنسي بعد قراءات ضعيفة للتضخم يوم الثلاثاء، في كل من ألمانيا وإسبانيا وبلجيكا. ومن المقرر صدور بيانات منطقة اليورو التي تضم 19 دولة في وقت لاحق من اليوم الأربعاء، مع توقعات الاقتصاديين باعتدال طفيف هو الأول من نوعه في عام ونصف.
سيزود ذلك صانعي السياسة في البنك المركزي الأوروبي بآخر تحديث عن الأسعار، قبل أن يتخذوا قراراً في 15 ديسمبر حول مدى حدة رفع تكاليف الاقتراض للمساعدة في كبح التضخم وإعادته صوب هدف 2٪.
وأظهر تقرير فرنسا تسارعاً في مكاسب أسعار المواد الغذائية والسلع المصنعة، في حين انخفضت تكاليف الطاقة للأسر، حتى مع خفض الحكومة للخصم على الديزل والبنزين. وارتفعت أسعار الخدمات بنسبة 3٪ على أساس سنوي، أي أقل بقليل من 3.1٪ في أكتوبر.
المصدر: العربية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
كرامي: سليمان فرنجية هو أخي ولكن..
Lebanon 24
كرامي: سليمان فرنجية هو أخي ولكن..
23:47 | 2022-11-29
29/11/2022 11:47:45
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة مروّعة... أطلقت النار على نفسها وفارقت الحياة!
Lebanon 24
حادثة مروّعة... أطلقت النار على نفسها وفارقت الحياة!
05:57 | 2022-11-30
30/11/2022 05:57:07
Lebanon 24
Lebanon 24
المصارف توقف الشيكات بالدولار
Lebanon 24
المصارف توقف الشيكات بالدولار
22:57 | 2022-11-29
29/11/2022 10:57:27
Lebanon 24
Lebanon 24
تفاصيل اضافية تُكشف عن جريمة مقتل ايلي متى المروعة.. اجرام ووحشية!
Lebanon 24
تفاصيل اضافية تُكشف عن جريمة مقتل ايلي متى المروعة.. اجرام ووحشية!
05:59 | 2022-11-30
30/11/2022 05:59:30
Lebanon 24
Lebanon 24
ابن الـ24 عاماً جثة قرب المرفأ.. اليكم ما جرى بعد مباراة كرة قدم
Lebanon 24
ابن الـ24 عاماً جثة قرب المرفأ.. اليكم ما جرى بعد مباراة كرة قدم
03:05 | 2022-11-30
30/11/2022 03:05:34
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
16:00 | 2022-11-30
بـ7.7 بالمئة.. العجز التجاري الأميركي يرتفع بقوة!
14:27 | 2022-11-30
لماذا لم يتمّ بعد طبع ورقة المليون ليرة؟
14:00 | 2022-11-30
دولار السوق الموازية يواصل ارتفاعه.. على أي تسعيرة أقفل؟
12:30 | 2022-11-30
بوتين يوعز بزيادة رواتب للقطاع الحكومي
12:05 | 2022-11-30
بيان لـ"مصرف لبنان" عن "صيرفة"... إليكم تفاصيله
12:01 | 2022-11-30
خبر مهمّ عن الزيادة على رواتب القطاع العام... هذه تفاصيله
فيديو
قاذفة سرية أميركية بمليار دولار ستظهر علناً وللمرة الأولى في هذا الموعد (فيديو)
Lebanon 24
قاذفة سرية أميركية بمليار دولار ستظهر علناً وللمرة الأولى في هذا الموعد (فيديو)
02:30 | 2022-11-30
01/12/2022 01:30:45
Lebanon 24
Lebanon 24
فنانة عربية تفجّر مفاجأة: "تزوجت مخرجين شقيقين... وهذه طبيعة علاقتي بهما" (فيديو)
Lebanon 24
فنانة عربية تفجّر مفاجأة: "تزوجت مخرجين شقيقين... وهذه طبيعة علاقتي بهما" (فيديو)
04:35 | 2022-11-29
01/12/2022 01:30:45
Lebanon 24
Lebanon 24
مقابلة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عبر الـ"LBCI" مع الإعلامي ماريو عبّود
Lebanon 24
مقابلة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عبر الـ"LBCI" مع الإعلامي ماريو عبّود
05:12 | 2022-11-28
01/12/2022 01:30:45
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact