الدولار يتّجه لتسجيل أكبر خسارة منذ العام 2010... ماذا عن اليورو؟

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تراجع الدولار الأميركي من أعلى مستوى في أسبوع، الأربعاء، قبيل كلمة مقررة لجيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، بينما يدفع التفاؤل بشأن تخفيف قيود كوفيد الصارمة في الصين الدولار إلى تسجيل أكبر خسارة شهرية في أكثر من عشر سنوات.وارتفع اليورو في أحدث معاملات بنسبة 0.2 بالمئة إلى 1.0348 دولار بعدما سجل أدنى مستوى في أسبوع في وقت سابق، عند 1.0319 دولار.وزاد اليورو أمام الجنيه الإسترليني بنسبة 0.1 بالمئة إلى 86.46 بنس.وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأجنبية أمام 6 عملات رئيسية، بنسبة 0.22 بالمئة إلى 106.64 منخفضا من مستوى مرتفع بلغ 106.90 الليلة الماضية.وانخفض مؤشر الدولار بنحو 4.3 بالمئة في تشرين الثاني، مسجلا أكبر خسارة شهرية منذ تموز 2010، حيث رفع المستثمرون رهاناتهم على أن يكون التضخم قد بلغ ذروته وأن يتخذ الفيدرالي الأميركي قريبا موقفا أكثر ليونة تجاه السياسة النقدية.وارتفع الدولار 0.1 بالمئة أمام الين إلى 138.75 ين.واستقر الإسترليني عند 1.1962 دولار.من جهة أخرى، جاءت بيانات قطاع الصناعات التحويلية في الصين أضعف من المتوقع، حيث تواصل سياسات "صفر كوفيد" الحكومية تقويض النشاط الاقتصادي.وارتفع اليوان في التعاملات الخارجية أمام الدولار الذي انخفض 0.1 بالمئة إلى 7.1483 يوان.