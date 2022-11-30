الدولار يُواصل إرتفاعه... كم بلغ عصر اليوم؟

سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازيّة عصر اليوم، تسعيرة تتراوح ما بين 40950 و41050 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.

وكان دولار السوق الموازيّة إفتتح صباحاً، على تسعيرة تراوحت ما بين 40750 و40850 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.