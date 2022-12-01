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إقتصاد
روسيا تزيد رواتب العاملين في القطاع العام... اليكم التفاصيل
Lebanon 24
01-12-2022
|
05:00
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اوعز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بزيادة الرواتب لموظفي القطاع الحكومي ابتداء من مطلع العام 2023، وذلك كتعويض عن ارتفاع التضخم في البلاد.
وقال الرئيس الروسي في اجتماع مع الحكومة الروسية اليوم الأربعاء: "في يناير المقبل من الضروري بالطبع زيادة (فارق التضخم) رواتب موظفي الدولة".
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وأشار الرئيس بوتين إلى أن 10 أقاليم فقط وصلت إلى المؤشرات المستهدفة لرواتب موظفي الدولة. وأضاف أنه من الضروري تخصيص أموال إضافية للأقاليم التي يقل فيها مستوى الرواتب عن الهدف.
ووفقا لبيانات هيئة الاحصاء الروسية، ارتفعت أسعار المستهلكين منذ بداية العام الجاري وحتى تاريخ 21 نوفمبر الجاري بنسبة 10.86%.
من جهته يتوقع البنك المركزي الروسي أن يكون معدل التضخم هذا العام في نطاق 12% - 13%.
"نوفوستي"
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