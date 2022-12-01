المزيد من الدعم الاقتصادي... هذا ما ستقدم عليه الصين

Advertisement

أكد رئيس بنك الشعب الصيني (المركزي الصيني) يي جانجال أن الصين ستواصل زيادة الدعم المالي للقطاع الحقيقي للاقتصاد واتخاذ تدابير للتنمية الاجتماعية والاقتصادية عالية الجودة.وقال رئيس بنك الشعب الصيني، في منتدى مالي منعقد في بكين اليوم الاثنين، إن البلاد اتبعت هذا العام سياسة نقدية حكيمة وأكثر استقلالية، وبالرغم من الوضع المرتبط بالأسعار والتضخم في الأسواق العالمية، ظل الوضع في الصين مستقرا.أما رئيس لجنة تنظيم البنوك والتأمين، قوه شو تشينغ، فقد أشار إلى أنه من الضروري زيادة الدعم المالي للقطاع الاجتماعي، بما في ذلك المستشفيات والمدارس ورياض الأطفال والمؤسسات الثقافية والرياضية.وتم خلال المنتدى المالي التوقيع على عدد من الوثائق حول التعاون في تنفيذ المشاريع ونشر نتائج سلسلة من الدراسات، منها مؤشر التنمية المالية الجديد.وتنصب الأنظار في الوقت الراهن إلى الصين، في ظل مخاوف من تراجع الأنشطة الاقتصادية بسبب قيود كورونا التي فرضتها السلطات الصينية، من جراء تزايد الإصابات مؤخرا بفيروس كورونا."نوفوستي"