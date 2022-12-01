بعد تخطيه عتبة الـ41 الف.. الدولار يتراجع وهذا ما سجله صباح اليوم

سجل سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم الخميس ما بين41000 و41100 للدولار الأميركي الواحد.

وكان سعر الصرف قد سجل مساء أمس ما بين 41050 و41150 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.