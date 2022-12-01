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إقتصاد

بعد تخطيه عتبة الـ41 الف.. الدولار يتراجع وهذا ما سجله صباح اليوم

Lebanon 24
01-12-2022 | 02:55
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سجل سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم الخميس ما بين41000 و41100 للدولار الأميركي الواحد.
 
وكان سعر الصرف قد سجل مساء أمس ما بين 41050 و41150 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.
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