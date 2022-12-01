سعر صرف الدولار مستمرّ بالإرتفاع... هذا ما سجّله عصر اليوم

سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازيّة عصر اليوم، تسعيرة تتراوح ما بين 41300 و41400 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.

وكان دولار السوق الموازيّة إفتتح صباحاً، على تسعيرة تراوحت ما بين 41000 و41100 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.