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إقتصاد
قفزة قوية.. هذا ما يشهده الاقتصاد الأميركي
Lebanon 24
01-12-2022
|
23:00
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إرتفع إنفاق المستهلكين في الولايات المتحدة بقوة في شهر تشرين الاول، مع اتجاه التضخم إلى مستويات معتدلة، مما أعطى الاقتصاد دفعة قوية في بداية الربع الرابع من العام وسط ارتفاع معدلات الفائدة.
وقالت وزارة التجارة الأميركية، الخميس، إن إنفاق المستهلكين، الذي يمثل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي الأميركي، قد قفز بنسبة 0.8 بالمئة بعد زيادة غير معدلة بنسبة 0.6 بالمئة في ايلول.
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وجاءت الزيادة في تشرين الاول متوافقة مع توقعات الاقتصاديين.
وأدى ارتفاع الأجور وسط مرونة سوق العمل واسترداد ضرائب لمرة واحدة في كاليفورنيا إلى زيادة الإنفاق. وحصلت بعض الأسر في الولاية على مبالغ تحفيزية تصل إلى 1050 دولارا.
كما ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 0.3 بالمئة بعد صعوده بنفس الهامش في ايلول.
المصدر:
سكاي نيوز عربية
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