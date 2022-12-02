على اي تسعيرة افتتح الدولار صباح اليوم؟

إفتتح سعر صرف دولار في السوق الموازية، صباح اليوم الجمعة مسجّلاً ما بين 41350 و 41450 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.

وكان سعر الصرف قد اقفل مساء أمس على سعر ما بين 41400 و41500 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.