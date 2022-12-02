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إقتصاد

على اي تسعيرة افتتح الدولار صباح اليوم؟

Lebanon 24
02-12-2022 | 03:31
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إفتتح سعر صرف دولار في السوق الموازية، صباح اليوم الجمعة مسجّلاً ما بين 41350 و 41450 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.
 
وكان سعر الصرف قد اقفل مساء أمس على سعر ما بين 41400 و41500 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.
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