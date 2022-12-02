نوفاك: الحظر الأوروبي لن يؤثر على إنتاج النفط الروسي

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صرح نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك بأن الحظر الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي على واردات النفط من روسيا لا ينبغي أن يؤدي إلى تغييرات جسيمة في إنتاج النفط في كانون الاول 2022.كذلك أشار نائب رئيس الوزراء الروسي إلى أن النفط الروسي مطلوب في الأسواق العالمية.وجاء التصريح في إطار رد المسؤول الروسي على سؤال حول ما إذا كان من المتوقع حدوث انخفاض في إنتاج النفط في روسيا في كانون الاول الجاري وفي المستقبل بعد دخول الحظر الأوروبي حيز التنفيذ.وقال نوفاك: "بالنسبة للطلبات والعقود الخاصة بشهر كانون الثاني (2022) فقد تم التعاقد عليها قبل نهاية تشرين الاول - بداية تشرين الثاني، لذلك لا أتوقع حدوث تغييرات في شهر كانون الاول أما بالنسبة لشهر كانون الثاني فالتعاقد جار الآن وسنرى كيف ستسير الأمور. بالطبع هناك الكثير من الشكوك، لكن هناك طلب على نفطنا في الأسواق العالمية".وفي إطار الحزمة السادسة من العقوبات الأوربية التي تم فرضها على موسكو، يتوجب فرض حظر تدريجي على واردات النفط من روسيا، وتحديدا على النفط الذي يشحن بواسطة البحر ويدخل الحظر حيز التنفيذ في الخامس من ديسمبر الجاري.