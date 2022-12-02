كم بلغ سعر صرف الدولار عصر اليوم؟

سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازيّة عصر اليوم، تسعيرة تتراوح ما بين 41150 و41250 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.

وكان دولار السوق الموازيّة إفتتح صباحاً، على تسعيرة تتراوح ما بين 41350 و41450 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.