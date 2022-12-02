Advertisement

إقتصاد

بدء اشتراط تسجيل البصمة لإصدار تأشيرات العمرة إلى السعودية للقادمين من هذه الدول

Lebanon 24
02-12-2022 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1016503-638056326281343739.jpg
Doc-P-1016503-638056326281343739.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

أشارت وزارة الحج والعمرة، أمس الجمعة، إلى بدء اشتراط تسجيل الخصائص الحيوية "البصمة" لإصدار تأشيرات "العمرة" إلكترونيا للقادمين إلى مكة المكرمة من بريطانيا وتونس والكويت وبنغلاديش وماليزيا.

 

وأفادت الوزارة عبر حسابها "تويتر"، بأن الهدف من التسجيل تسهيل إجراءات الدخول عبر منافذ المملكة، وإثراء التجربة الرقمية لضيوف الرحمن، مبينة خطوات تسجيل هذه الخصائص.  

 

وأوضحت أن تسجيل البصمة يكون بتحميل تطبيق (Saudi Visa Bio) للهواتف الذكية، مع تحديد نوع التأشيرة، والقراءة الفورية لجواز السفر، والتقاط صورة الوجه من الكاميرا الأمامية ومطابقتها مع الصورة الشخصية في جواز السفر، إضافة الى مسح بصمات الأصابع العشر إلكترونيا من خلال الكاميرا. 

(روسيا اليوم)

Advertisement
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
12:00 | 2022-12-02
10:56 | 2022-12-02
09:45 | 2022-12-02
08:00 | 2022-12-02
07:25 | 2022-12-02
05:54 | 2022-12-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website