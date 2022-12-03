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إقتصاد

اتفاق على سقف لسعر النفط الروسي.. كم بلغ؟

Lebanon 24
03-12-2022 | 05:00
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اتفقت كل من دول مجموعة السبع وأستراليا، أمس الجمعة، على وضع حد أقصى لسعر النفط الروسي عند 60 دولارا للبرميل، عقب اتفاق مماثل توصلت إليه في وقت سابق الجمعة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وفقما جاء في بيان مشترك.

 

واتفقت دول الاتحاد الأوروبي في وقت سابق على مبدأ تسقيف سعر النفط الروسي، لكنه ظل معلقا نتيجة تحفظ بولندا التي أرادت سعرا أدنى، قبل أن تتراجع عن اعتراضها، الجمعة، ما سمح أولا باتفاق داخل التكتل ثم بين دول مجموعة السبع وأستراليا.

 

وجاء في البيان أن الآلية ستدخل حيز التنفيذ الإثنين، مع بدء سريان الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على شراء النفط الروسي عن طريق البحر.

(سكاي نيوز)

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