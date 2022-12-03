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إقتصاد

بسبب ضائقة مالية.. شركة شهيرة تبيع سيارات "تاريخية" لجمع الأموال!

Lebanon 24
03-12-2022 | 02:00
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بسبب معاناتها من ضائقة مالية مؤخراً، باعت شركة "ماكلارين هولدينغز" بعضاً من سياراتها التراثية الثمينة إلى صندوق الثروة السيادي البحريني لزيادة رأس المال.

 

وقالت "ماكلارين" في وقت سابق من الأسبوع الجاري خلال إعلان أرباحها في الربع الثالث، إن الشركة المصنعة للسيارات الفارهة اضطرت إلى السعي لضخ الأموال بعد تحديد "ترقيات فنية معينة" على سيارتها الخارقة الهجينة "أرتورا" تسببت في تأخير التسليم.

 

وأوضحت الشركة أن المساهم الرئيسي فيها -مع الصندوق السيادي البحريني "ممتلكات" يمتلكان 60%- وافق على دعم الشركة بمبلغ إضافي قدره 100 مليون جنيه إسترليني (123 مليون دولار).

 

وأكد متحدث باسم شركة "ماكلارين" بيع بعض المركبات التراثية للمساهم الرئيسي في الشركة مقابل ضخ نقود، دون الكشف عن تفاصيل السيارات المبيعة.

 

وضم سيارات ماكلارين التراثية 54 سيارة نادرة تشارك في سباق "فورمولا 1"وسيارات "فورمولا 1" فائقة السرعة، وفقاً لتقريرها السنوي لعام 2021. يذكر نفس التقرير أن الشركة تبيع السيارات لديها من من وقت لآخر.

 

وقالت "ماكلارين" في مؤتمر عبر الهاتف لإعلان نتائج الأعمال: "نجري محادثات نشطة مع جميع المساهمين فيما يتعلق بإعادة رسملة المجموعة"، مشيرة إلى أن الأموال الإضافية لن تكون كافية. كما أن الشركة مستمرة في المحادثات بشأن الشراكات المحتملة.

 

وتكبدت "ماكلارين" خسارة قدرها 203 ملايين جنيه إسترليني في الأشهر التسعة حتى أيلول الماضي، مقارنة بخسارة قدرها 69 مليون جنيه إسترليني خلال نفس الفترة من عام 2021. وانخفضت السيولة في نهاية الربع الثالث إلى 87 مليون جنيه إسترليني، من 171 مليون جنيه إسترليني.

(الشرق اقتصاد)

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