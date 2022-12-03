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إقتصاد

السعودية تمدد أجل وديعة بـ3 مليارات دولار لدى هذا البلد

Lebanon 24
03-12-2022 | 08:00
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قررت السعودية تمديد أجل وديعة قيمتها 3 مليارات دولار لدى البنك المركزي الباكستاني، فيما يُرتقب أن تسدد إسلام أباد ديوناً قبل استحقاقها بأيام قليلة.

 

الوديعة التي تعود للصندوق السعودي للتنمية، وتم توقيع اتفاقيتها في تشرين الثاني 2021، "هدفت إلى دعم احتياطي العملة الأجنبية في البنك، والمساعدة في مواجهة التحديات الاقتصادية الخارجية لمختلف القطاعات، وتمكين باكستان من النمو الاقتصادي المستدام"، وفق ما نشره الصندوق على حسابه على من المرتقب أن تسدد باكستان سندات بقيمة مليار دولار اليوم الجمعة، لتفادي مخاطر التخلف على المدى القريب حتى مع استمرار المخاوف بشأن قدرتها على سداد ديونها طويلة الأجل.

 

وقال محافظ البنك المركزي الباكستاني جميل أحمد في تصريح صحفي الأسبوع الماضي إنَّ الحكومة تخطط لسداد سندات إسلامية (صكوك) مقوّمة بالدولار مستحقة في 5 كانون الأول قبل ثلاثة أيام من تاريخ موعدها.

 

وانتعشت السندات إلى 97.90 سنت بالقرب من القيمة الاسمية (100 سنت) بعد انخفاضها إلى 81.86 سنت في تشرين الأول ، وفق "بلومبرغ". وفي حين أنَّه من المتوقَّع أن تفي باكستان بالتزاماتها المتعلقة بالديون قصيرة الأجل؛ فإنَّه ما يزال يجري تداول سنداتها طويلة الأجل عند مستويات مثيرة للقلق حيث يشعر المستثمرون بالتوتر بشأن قدرتها على الخروج من الأزمة.

 

وخفضت وكالة "موديز إنفستورز سيرفيس" و"فيتش" التصنيف الائتماني لباكستان إلى مستوى غير مرغوب فيه بشكل أعمق في تشرين الأول بعد الفيضانات المدمّرة التي عرّضت وضعها المالي للخطر.

(الشرق اقتصاد)

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