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إقتصاد

قفزة جنونية في أسعار الذهب في مصر... كم بلغ سعر الغرام الواحد؟

Lebanon 24
03-12-2022 | 12:00
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قفزت أسعار الذهب في مصر اليوم السبت لتسجل مستويات جديدة تمثل الأعلى في سوق الصاغة محليا، وتخطى سعر الغرام عيار 24 اليوم 1900 جنيه.

وشهدت الأسعار موجة من الارتفاع المستمر على مدار أسابيع، بلغت ذروتها اليوم السبت، إذ وصل سعر عيار 21 إلى 1600 جنيه رسميا من دون إضافات.
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وتجاوز سعر الغرام عيار 24 اليوم الـ 1829 جنيها.

 
(روسيا اليوم)
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