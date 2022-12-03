إرتفاع في تسعيرة الدولار... كم بلغ عصر اليوم؟

سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازيّة عصر اليوم، تسعيرة تتراوح ما بين 41250 و41350 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.

وكان دولار السوق الموازيّة إفتتح صباحاً، على تسعيرة تراوحت ما بين 41200 و41250 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.