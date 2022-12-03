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إقتصاد

بعد ارتفاعه عصراً.. على اي تسعيرة أقفل الدولار مساء اليوم؟

Lebanon 24
03-12-2022 | 13:39
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سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق الموازية مساء اليوم السبت، ما بين 41300 و41350 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
 
وكان سعر الصرف قد سجل عصراً، ما بين 41250 و41350 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.
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