بعد ارتفاعه عصراً.. على اي تسعيرة أقفل الدولار مساء اليوم؟

سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق الموازية مساء اليوم السبت، ما بين 41300 و41350 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

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وكان سعر الصرف قد سجل عصراً، ما بين 41250 و41350 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.