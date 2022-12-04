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إقتصاد

دعوة أوروبية متعلقة بـ" قانون خفض التضخم الأميريكي"... اليكم التفاصيل

Lebanon 24
04-12-2022 | 05:00
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دعا عضوا البرلمان الأوروبي ماركوس فيربير وبيرند لانغ، إلى اتخاذ موقف متشدد تجاه الولايات المتحدة بسبب قانون خفض التضخم الذي أصدره الرئيس جو بايدن.

وفي حديث لصحيفة Berliner Morgenpost، دعا فيربير المتحدث الاقتصادي باسم أكبر حزب شعبي أوروبي في البرلمان الأوروبي، إلى التمسك بخط متشدد تجاه الولايات المتحدة.
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ووفقا له، في حال عدم إحراز تقدم مع واشنطن بخصوص القانون المثير للجدل، يجب على المفوضية الأوروبية، استخدام كافة الوسائل المتاحة والتفكير في تكثيف الإجراءات لحماية التجارة.

وقال فيربير: "سيكون هذا بالتأكيد خيارا نوويا، وهو أمر في الوضع الحالي يبقى غير مرغوب فيه على الإطلاق".

وأشار البرلماني، إلى وجود خيبة أمل كبيرة من تدابير واشنطن الحمائية، وشدد على أن القانون المعتمد في الولايات المتحدة يهدد بمزيد من تفاقم الوضع الاقتصادي الصعب في أوروبا.

من جانبه طالب لانج، رئيس لجنة التجارة بالبرلمان الأوروبي، سلطات الاتحاد الأوروبي برفع دعوى قضائية ضد الولايات المتحدة في منظمة التجارة العالمية بأسرع وقت ممكن.

وقال: "هذا سيؤكد أن الإجراءات الأمريكية لا تتوافق بتاتا مع قواعد منظمة التجارة العالمية"."نوفوستي"


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