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إقتصاد

هل تعدّل "اوبك+" السياسة المعتمدة الإنتاج النفط؟

Lebanon 24
04-12-2022 | 08:31
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كشفت مصادر لـ"رويترز" عن ان مجموعة "أوبك+" قررت اليوم تمديد العمل بسياسة إنتاج النفط الحالية من دون تغيير، وذلك بعدما اتفقت مجموعة السبع على فرض حد أقصى لأسعار النفط الروسي.


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النفط

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