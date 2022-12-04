هل تعدّل "اوبك+" السياسة المعتمدة الإنتاج النفط؟

كشفت مصادر لـ"رويترز" عن ان مجموعة "أوبك+" قررت اليوم تمديد العمل بسياسة إنتاج النفط الحالية من دون تغيير، وذلك بعدما اتفقت مجموعة السبع على فرض حد أقصى لأسعار النفط الروسي.







Advertisement