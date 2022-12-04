كيف علّقت روسيا على تسقيف أسعار النفط؟

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شدد نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك على رفض موسكو لتسقيف أسعار النفط الروسي، منبّهاً إلى أن هذه الخطوة قد تؤثر على دول أخرى.وأوضح نوفاك، في تصريحات صحفية اليوم، أن روسيا تعمل على وضع آليات لحظر الإمدادات التي يتم تحديد سقف سعري لها.وتابع المسؤول الروسي البارز "لن نتعامل بموجب سقف أسعار النفط حتى وإن اضطررنا إلى خفض الإنتاج".