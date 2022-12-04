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إقتصاد
كم بلغ سعر صرف الدولار عصر اليوم؟
Lebanon 24
04-12-2022
|
09:45
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سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازيّة عصر اليوم، تسعيرة تتراوح ما بين 41275 و41325 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.
وكان دولار السوق الموازيّة إفتتح صباحاً، على تسعيرة تراوحت ما بين 41250 و41350 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.
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