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إقتصاد

في مصر... أكتشاف حقل غاز جديد

Lebanon 24
04-12-2022 | 23:00
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أعلنت شركة شيفرون عن اكتشاف حقل غاز جديد في البحر المتوسط أمام العريش.

وقالت الشركة العملاقة إنها اكتشفت البئر البحرى "نرجس 1X "، الواقع في منطقة النرجس البحرية، حيث تبلغ احتياطاته 3.5 تريليون قدم مكعب من الغاز.
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وقد تمت عمليات حفر البئر بواسطة سفينة ستينا فورث. 

وأضافت الشركة أن هذا الاكتشاف سيكون بمثابة دفعة كبيرة لإنتاج الغاز الطبيعى بمصر، إلى جانب الاكتشافات الأخرى في مجال النفط والغاز. "mobtada"


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