تراجع في أسعار المحروقات.. اليكم الجدول الجديد

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تراجع سعر البنزين 95 أوكتان 7 ألاف ليرة، والبنزين 98 أوكتان 7 ألاف ليرة، والمازوت 7 ألاف ليرة.وأصبحت الأسعار على الشكل الآتي:- البنزين 95 أوكتان: 777000 ليرة لبنانيّة.- البنزين 98 أوكتان: 795000 ليرة لبنانيّة.- المازوت: 823000 ليرة لبنانيّة.