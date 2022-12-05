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إقتصاد

تراجع في أسعار المحروقات.. اليكم الجدول الجديد

Lebanon 24
05-12-2022 | 04:06
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تراجع سعر البنزين 95 أوكتان 7 ألاف ليرة، والبنزين 98 أوكتان 7  ألاف ليرة، والمازوت 7 ألاف ليرة.

وأصبحت الأسعار على الشكل الآتي: 

- البنزين 95 أوكتان: 777000 ليرة لبنانيّة. 
- البنزين 98 أوكتان: 795000 ليرة لبنانيّة. 
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- المازوت: 823000 ليرة لبنانيّة. 
 
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