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إقتصاد
تراجع في أسعار المحروقات.. اليكم الجدول الجديد
Lebanon 24
05-12-2022
|
04:06
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تراجع سعر البنزين 95 أوكتان 7 ألاف ليرة، والبنزين 98 أوكتان 7 ألاف ليرة، والمازوت 7 ألاف ليرة.
وأصبحت الأسعار على الشكل الآتي:
- البنزين 95 أوكتان: 777000 ليرة لبنانيّة.
- البنزين 98 أوكتان: 795000 ليرة لبنانيّة.
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- المازوت: 823000 ليرة لبنانيّة.
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