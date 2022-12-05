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إقتصاد

ميزانية روسيا للعام 2023... هذا ما اعلنه بوتين

Lebanon 24
05-12-2022 | 23:00
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وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على قانون الميزانية لعام 2023 وفترة التخطيط 2024-2025، والذي ينص على خفض تدريجي في عجز الموازنة من 2% إلى 0.7% من الناتج المحلي الإجمالي. 

ووفقا لبنود الميزانية الجديدة فإن الإيرادات في العام المقبل من المتوقع أن تبلغ 26.13 تريليون روبل (17.4% من حجم الناتج المحلي الإجمالي)، أما النفقات فيتوقع أن تصل إلى 29.056 تريليون روبل (19.4% من حجم الناتج المحلي الإجمالي).
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وفيما يتعلق بالعام 2024، فيتوقع أن تكون الإيرادات عند مستوى 27.24 تريليون روبل، مقابل نفقات عند 29.43 تريليون روبل، وفي العام 2025، فستكون الإيرادات عند 27.98 تريليون روبل، والنفقات عند 29.24 تريليون روبل.

وبناء على ذلك فإن عجز الميزانية الروسية في 2023 سيكون عند مستوى 2% من حجم الناتج المحلي الإجمالي، وفي العام 2024 عند مستوى 1.4% من حجم الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، وفي العام 2025 عند 0.7% من حجم الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

وفي نهاية نوفمبر الماضي وافق مجلس الاتحاد الروسي (المجلس الأعلى للبرلمان) على قانون الميزانية الفدرالية للبلاد للفترة 2023 - 2025، وقبلها صادق مجلس النواب الروسي "الدوما" عليها."نوفوستي"


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