صادرات مصر من الغاز الطبيعي ترتفع... اليكم التفاصيل

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كشفت بيانات رسمية عن زيادة قيمة الصادرات المصرية من الغاز الطبيعي المسال بنسبة 671.7% خلال شهر سبتمبر الماضي.وبحسب النشرة الشهرية لبيانات التجارة الخارجية سبتمبر 2022، عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء صعدت قيمة استيراد مصر من منتجات البترول بنسبة 84.6%، والغاز الطبيعي بنسبة 69.0% خلال نفس الشهر.وقال وزير المالية، محمد معيط، في بيان سابق، إن مصر تحقق نحو 500 مليون دولار شهريا من صادرات الغاز الطبيعي، وتهدف لرفع ذلك الرقم إلى مليار دولار في 2023، كما أنه وفقا لبيانات رفينيتيف إيكون، صدّرت مصر 8.9 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال العام الماضي 2021، و4.7 مليار متر مكعب في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2022.ووفق بيانات حكومية، فإن صادرات الغاز تلقت دفعة بعد أن طبقت خطة لترشيد استهلاك الكهرباء في أغسطس 2022.وكان وزير البترول المصري، طارق الملا، قال إن مصر تستهدف تصدير ما قيمته 8.5-10 مليارات دولار من الغاز في السنة المالية الحالية 2022-2023.وأضاف أن مصر صدرت ما قيمته 6.5 مليار دولار من الغاز في السنة المالية الماضية.وأوضح الملا: نعمل على ترشيد استهلاك الكهرباء لزيادة كميات الغاز الموجه للتصدير، مشيرًا إلى أنه تم تصدير غاز بقيمة تجاوزت 6.5 مليار دولار خلال العام المالي الماضي 2021.وكانت شركة شيفرون قد أعلنت عن اكتشاف حقل غاز جديد في البحر المتوسط أمام العريش.وقالت الشركة العملاقة إنها اكتشفت البئر البحرى "نرجس 1X "، الواقع في منطقة النرجس البحرية، حيث تبلغ احتياطاته 3.5 تريليون قدم مكعب من الغاز.وقد تمت عمليات حفر البئر بواسطة سفينة ستينا فورث.وأضافت الشركة أن هذا الاكتشاف سيكون بمثابة دفعة كبيرة لإنتاج الغاز الطبيعى بمصر، إلى جانب الاكتشافات الأخرى في مجال النفط والغاز. "RT"