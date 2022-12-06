19
o
بيروت
22
o
طرابلس
3
o
صور
21
o
جبيل
20
o
صيدا
20
o
جونية
14
o
النبطية
16
o
زحلة
16
o
بعلبك
3
o
بشري
20
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
لأول مرة منذ فترة طويلة... نسب التضخم تتراجع في تركيا
Lebanon 24
06-12-2022
|
05:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أظهرت بيانات رسمية، اليوم الاثنين، أن معدل التضخم السنوي في تركيا تراجع إلى 84.39% في نوفمبر/تشرين الثاني لأول مرة منذ مايو/أيار 2021، وهو ما يقل قليلا عن التوقعات، منهيا فترة 17 شهرا من الزيادات منذ العام الماضي.
Advertisement
وقال معهد الإحصاء التركي إن أسعار المستهلكين ارتفعت 2.88% على أساس شهري، فيما من المتوقع أن يبلغ تضخم أسعار المستهلكين 84.65% على أساس سنوي.
وبلغ التضخم الشهري أعلى مستوى في 24 عاما في أكتوبر/تشرين الأول عندما وصل إلى 85.51%.
على صعيدٍ آخر، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين المحليين 0.74% على أساس شهري في نوفمبر/تشرين الثاني، فيما حقق الأساس السنوي ارتفاعا قدره 136.02%.
وكان البنك المركزي التركي أنهى الشهر الماضي دورة تيسير غير تقليدية نفذها على الرغم من ارتفاع الأسعار، وخفض سعر الفائدة إلى 9% من 19% استجابة لدعوة الرئيس رجب طيب أردوغان لتحفيز الاقتصاد."الجزيرة"
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
"حزب الله" اتخذَ القرار.. هكذا قرّر التعاطي مع باسيل!
Lebanon 24
"حزب الله" اتخذَ القرار.. هكذا قرّر التعاطي مع باسيل!
03:00 | 2022-12-06
06/12/2022 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خطوة تُدخل دولارات إلى لبنان و "تُنعش" الوضع.. ما هي؟
Lebanon 24
خطوة تُدخل دولارات إلى لبنان و "تُنعش" الوضع.. ما هي؟
15:10 | 2022-12-05
05/12/2022 03:10:23
Lebanon 24
Lebanon 24
بـ"ضربة قاضية".. هكذا طرح ميقاتي باسيل أرضاً!
Lebanon 24
بـ"ضربة قاضية".. هكذا طرح ميقاتي باسيل أرضاً!
13:26 | 2022-12-05
05/12/2022 01:26:26
Lebanon 24
Lebanon 24
اليكم تسعيرة الدولار في السوق الموازية عصراً
Lebanon 24
اليكم تسعيرة الدولار في السوق الموازية عصراً
09:47 | 2022-12-05
05/12/2022 09:47:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مسؤول إسرائيلي شبّه لبنان بـ"التيتانيك"... وهكذا تحدّث عن "حزب الله"
Lebanon 24
مسؤول إسرائيلي شبّه لبنان بـ"التيتانيك"... وهكذا تحدّث عن "حزب الله"
16:00 | 2022-12-05
05/12/2022 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
08:00 | 2022-12-06
ضغط كبير على الطاقة... شتاء مرعب بانتظار الاوروبيين
03:09 | 2022-12-06
تسعيرة صباحية مرتفعة للدولار.. هكذا افتتحت السوق الموازية
02:30 | 2022-12-06
الدفع بـ"الدولار" حصراً.. شركات التأمين ترفع أسعارها قريباً
02:00 | 2022-12-06
صادرات مصر من الغاز الطبيعي ترتفع... اليكم التفاصيل
23:00 | 2022-12-05
ميزانية روسيا للعام 2023... هذا ما اعلنه بوتين
16:01 | 2022-12-05
أول امتياز في الشرق الأوسط لموارد النفط غير التقليدية... إليكم التفاصيل
فيديو
فيديو مرعب.. اللحظات الأخيرة لاحتراق ابنة الـ 22 عاماً ومرافقها الطيار
Lebanon 24
فيديو مرعب.. اللحظات الأخيرة لاحتراق ابنة الـ 22 عاماً ومرافقها الطيار
04:46 | 2022-12-06
06/12/2022 15:20:01
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي: أقومُ بواجبي كاملاً في ما يتعلق بالدعوة الى جلسة لمجلس الوزراء
Lebanon 24
ميقاتي: أقومُ بواجبي كاملاً في ما يتعلق بالدعوة الى جلسة لمجلس الوزراء
05:13 | 2022-12-03
06/12/2022 15:20:01
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد علاقتها بعادل كرم رولا شامية تُفجر مفاجأة: جمعتني علاقة عاطفية بجورج الراسي (فيديو)
Lebanon 24
بعد علاقتها بعادل كرم رولا شامية تُفجر مفاجأة: جمعتني علاقة عاطفية بجورج الراسي (فيديو)
03:20 | 2022-12-03
06/12/2022 15:20:01
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact