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إقتصاد

لأول مرة منذ فترة طويلة... نسب التضخم تتراجع في تركيا

Lebanon 24
06-12-2022 | 05:00
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أظهرت بيانات رسمية، اليوم الاثنين، أن معدل التضخم السنوي في تركيا تراجع إلى 84.39% في نوفمبر/تشرين الثاني لأول مرة منذ مايو/أيار 2021، وهو ما يقل قليلا عن التوقعات، منهيا فترة 17 شهرا من الزيادات منذ العام الماضي.
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وقال معهد الإحصاء التركي إن أسعار المستهلكين ارتفعت 2.88% على أساس شهري، فيما من المتوقع أن يبلغ تضخم أسعار المستهلكين 84.65% على أساس سنوي.

وبلغ التضخم الشهري أعلى مستوى في 24 عاما في أكتوبر/تشرين الأول عندما وصل إلى 85.51%.

على صعيدٍ آخر، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين المحليين 0.74% على أساس شهري في نوفمبر/تشرين الثاني، فيما حقق الأساس السنوي ارتفاعا قدره 136.02%.

وكان البنك المركزي التركي أنهى الشهر الماضي دورة تيسير غير تقليدية نفذها على الرغم من ارتفاع الأسعار، وخفض سعر الفائدة إلى 9% من 19% استجابة لدعوة الرئيس رجب طيب أردوغان لتحفيز الاقتصاد."الجزيرة" 
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