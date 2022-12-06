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إقتصاد

ضغط كبير على الطاقة... شتاء مرعب بانتظار الاوروبيين

Lebanon 24
06-12-2022 | 08:00
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أفادت صحيفة Bloomberg الأمريكية، بأن ما يفصل أوروبا عن أزمة انقطاع التيار الكهربائي، هو انخفاض الحرارة بضع درجات مئوية إضافية.

 وأضاف الكاتب خافيير بلاس، عبر الصحيفة، أن أسواق الطاقة الأوروبية تعاني ضغطا كبيرا، لدرجة أن انخفاض الحرارة، وتوقف الرياح لبضعة أيام، سيدخل القارة في أزمات انقطاع التيار الكهربائي، وهو ما يميزها عن غيرها من الدول التي تمتلك موارد طاقة كافية ستمكنها من الصمود خلال الشتاء.
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ووفقا لبلاس، فإن ما يفاقم الأوضاع أكثر هو الارتفاع المستمر في أسعار الطاقة، والضرائب، والفوائد، وتراجع الصناعات الأوروبية، وأوضح أن السيناريو الأكثر رعبا في ظل ارتفاع الطلب على مصادر الطاقة، هو إعصار Dunkelflaute، الذي سيضرب أوروبا خلال الأيام القليلة المقبلة، مشيرا إلى أن أزمة الطاقة الأوروبية الأسوأ لم تنته بعد.

وأكد أن أكبر مشكلة في شعار الغرب "الأسوأ انتهى" هو أن موسم البرد بدأ للتو."بلومبيرغ"
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