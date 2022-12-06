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إقتصاد

أسعار النفط ترتفع مدعومة بتوقعات زيادة الطلب في الصين

Lebanon 24
06-12-2022 | 13:00
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ارتفعت أسعار النفط، الثلاثاء، وسط تفاؤل بشأن زيادة الطلب على الخام مع تخفيف الصين لسياسة "صفر كوفيد".

يأتي ذلك بعد أن دخل سقف حددته مجموعة السبع لأسعار النفط الروسي المنقول بحرا، حيز التنفيذ، أمس الإثنين، علاوة على حظر الاتحاد الأوروبي لواردات الخام الروسي عن طريق البحر.
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وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 66 سنتا إلى 83.34 دولار للبرميل، فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط 70 سنتا إلى 77.63 دولار للبرميل، وفقا لـ"رويترز".

وتراجعت العقود الآجلة بأكثر من 3% في الجلسة السابقة، بعد أن أثارت بيانات قطاع الخدمات الأميركية المخاوف من أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) قد يواصل مسار تشديد سياسته النقدية.

يأتي الحد الأقصى لسعر النفط الروسي، الذي فرضته مجموعة السبع في الوقت الذي يحاول فيه الغرب تقييد قدرة موسكو على تمويل حربها في أوكرانيا، لكن روسيا قالت إنها لن تلتزم بالإجراء حتى لو اضطرت إلى خفض الإنتاج.

وجاء سقف السعر، الذي ستفرضه دول مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي وأستراليا، إلى جانب الحظر الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي على واردات الخام الروسي عن طريق البحر وتعهدات مماثلة من الولايات المتحدة وكندا واليابان وبريطانيا.
المصدر: العربية
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