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إقتصاد
إرتفاع إضافي بسعر صرف الدولار... كم بلغ عصر اليوم؟
Lebanon 24
06-12-2022
|
09:45
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سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازيّة عصر اليوم، تسعيرة تتراوح ما بين 41600 و41700 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.
وكان دولار السوق الموازيّة إفتتح صباحاً، على تسعيرة تراوحت ما بين
41500 و41550 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.
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